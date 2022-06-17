شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى والزمالك فى قمة الدوري.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العرب قمة الأهلي والزمالك، فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري فى مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها، لاسيما أن الجميع يعتبر الكلاسيكو بطولة خاصة لجماهير الناديين.

ويفتقد الأهلى جهود كل من أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى فى القمة بسبب الإصابة، فيما يفتقد الزمالك جهود كل من طارق حامد وحمزة المثلوثى للإصابة ومحمود علاء للإيقاف.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم، الجمعة، قبل مباراة القمة بـ48 ساعة لتحضير لاعبيه جيدا لديربي القاهرة، التى يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته فى الدوري من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة، والتي يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.