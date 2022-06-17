شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحى يحضر تدريبات منتخب السلة بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو مصيلحي، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة وعضو مجلس الإدارة، على حضور مران المنتخب الوطني بصالة برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لتصفيات كأس العالم للسلة والتى تقام بنفس الصالة يوليو المقبل، وذلك للاطمئنان على آخر استعدادات الفراعنة بجانب استعدادات الصالة لاستضافة البطولة الودية الدولية وتصفيات كأس العالم.

ويتولى عمرو مصيلحي منصب مدير البطولة، ويعاونه عصام مجاهد رئيس منطقة الإسكندرية لكرة السلة.

ويخوض المنتخب المصري تدريباته اليومية على صالة برج العرب بالإسكندرية قبل أن يبدأ مبارياته الودية أمام منتخبات الأردن ورواندا وأوغندا التى تنطلق الثلاثاء المقبل، ومن بعدها المرحلة القادمة من تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها أول يوليو.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.