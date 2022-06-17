شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الإسماعيلى والمقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الاعتماد على الثلاثي محمد عادل ومحمد بيومي ومحمد مخلوف في منطقة وسط الملعب خلال مباراته اليوم ضد المقاولون العرب.

ويستضيف الدراويش، أولاد ذئاب الجبل فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعاني الإسماعيلي من كثرة الغيابات فى متوسط ميدانه خلال الآونة الأخيرة بعد إصابة عماد حمدي ومحمد بن خماسة بجانب إستمرار غياب محمود عبد العاطي دونجا منذ لقاء الاتحاد السكندري الذي أقيم يوم 16 مارس الماضي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمي: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي

خط الوسط: محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – وجيه عبد الحكيم – أحمد مدبولي

خط الهجوم: محمد الشامي

بينما على دكة البدلاء كل من: عمر رضوان فى حراسة المرمي ومحمد نصر وعمرو الحلواني فى خط الدفاع وعمر الوحش ومدحت فقوسه ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي فى خط الوسط ودييجو فرندناو فى خط الهجوم، بينما خرج من القائمة أحمد عادل عبد المنعم ومحمود البدري وسايكو كونتيه.