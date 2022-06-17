شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكومى: الداخلية يمتلك إمكانيات المنافسة بالدورى ورفضت إغراءات للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الكومي، لاعب وسط فريق الداخلية، أن فريقه يملك حظوظ المنافسة بالدوري المصري الممتاز فى الموسم المقبل، بعد صعود الفريق للدوري، موضحا أن الداخلية لن يكون ضيف شرف على الممتاز وسينافس لإثبات أحقيته بالتواجد بين الكبار.

وأضاف لاعب الداخلية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه رفض عدة عروض للرحيل عن الفريق بعدما كان عقده ينتهي بنهاية الموسم المنقضي، موضحا أنه تلقى عروضا مالية من بعض الأندية لكنه فضل التجديد للداخلية لإيمانه بقدرة الفريق على تقديم مستويات كبيرة في دوري الأضواء.

ونجح نادي الداخلية فى تحصين محمد الكومى لاعب الفريق والذي انتهى عقده بنهاية الموسم المنقضي، من إغراءات الأندية الأخرى بعدما وقع اللاعب على عقود جديدة تربطه بالنادي لمدة ثلاثة مواسم.

وكشف اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة في نادي الداخلية، أن إدارة النادي تلقت عروضا من الأهلي والزمالك لضم عدد من لاعبي الفريق، ولكن لن يتم الكشف عن أسماء اللاعبين في الوقت الحالي.

وأوضح المشرف العام على الكرة بالنادي أنه سعيد بالأداء الذى قدمه فريقه أمام الزمالك مساء الاثنين بكأس مصر.

وقال عثمان الدسوقي، سعيد بالمستوى الذي قدمناه أمام الزمالك، ولكن فارق الخبرة، مشيرا إلى أن إدارة نادي الداخلية، ستعقد جلسة خلال الأيام المقبلة، لحسم مستقبل المدير الفني، سيد عيد، لكن القرار الأقرب، هو استمراره في منصبه.