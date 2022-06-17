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أحمد سامى يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة فاركو.. وصالح جمعة بديلا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادى سيراميكا، تشكيل فريقه الذى يخوض به مباراة فاركو، ضمن مباريات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر  

خط الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط:  محمد إبراهيم - محمد حسن -  كوامي بونسو - مصطفى .

خط الهجوم :  باسم مرسي - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد صبحي - بلال السعيداني - صالح جمعة - وينفول كوبينا - محمد توني -  إيفانز منساه - مروان عثمان  - حمزة مجدي.

ويحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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