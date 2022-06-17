شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة فاركو.. وصالح جمعة بديلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادى سيراميكا، تشكيل فريقه الذى يخوض به مباراة فاركو، ضمن مباريات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.
ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد حسن - كوامي بونسو - مصطفى ميسي.
خط الهجوم : باسم مرسي - شادي حسين.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد صبحي - بلال السعيداني - صالح جمعة - وينفول كوبينا - محمد توني - إيفانز منساه - مروان عثمان - حمزة مجدي.
ويحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.
ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.