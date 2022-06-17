شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثي ينهي برنامجه التأهيلي ويستعد لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الأهلي فى قمة الدوري.

وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي الذى كان يخضع له في الفترة الماضية بعدما تعرض لإصابة فى أنكل القدم تسببت فى غيابه عن الفريق الفترة الأخيرة.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية خاصة، وقاد فيليب أندريا مدرب الأحمال هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بخلاف تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.