الامارات | توتنهام يعزز تشكيلته بالتعاقد مع بيسوما

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يعزز تشكيلته بالتعاقد مع بيسوما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم تعاقده مع لاعب الوسط إيف بيسوما من برايتون آند هوف ألبيون لمدة أربع سنوات. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن توتنهام دفع حوالي 25 مليون جنيه استرليني (30.48 مليون دولار) للحصول على خدمات الدولي المالي الذي كان يتبقى له عام في عقده.

وقال توتنهام في بيان "يسعدنا الإعلان عن انتقال إيف بيسوما من برايتون آند هوف ألبيون. وقع عقدا حتى 2026".

وكان بيسوما البالغ عمره 25 عاما لاعبا محوريا في برايتون الموسم الماضي وخاض 26 مباراة في الدوري ليحتل فريق المدرب جراهام بوتر المركز التاسع في أفضل ظهور للنادي في دوري الأضواء الإنجليزي.

وخاض بيسوما، الذي انتقل للعب في إنجلترا من نادي ليل الفرنسي، 123 مباراة إجمالا مع برايتون خلال فترة وجوده التي استمرت أربع سنوات.

ويملك أنطونيو كونتي مدرب توتنهام خيارات عديدة في هذا المركز وسيدخل بيسوما في منافسة مع لاعبين مثل أوليفر سكيب وبيير-إيميل هويبرج ورودريجو بنتانكور للظهور في التشكيلة الأساسية. وبيسوما ثالث صفقة يبرمها النادي اللندني هذا الصيف بعد وصول الجناح إيفان بريشيتش والحارس فريزر فورستر.

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