شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهاجم سيراميكا بــ رزقي حمرون وعلى بهيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو، تشكيل فريقه الذى يخوض مباراة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحل فاركو ضيفا على سيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد المقاولون العرب ، فى إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد الصغيري _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ علي بهيج .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" _ جابر كامل _ بلال جمال _ شكري نجيب _ إسلام جمال _ محمد أسامة_ ياسين مرعي _ وليد علي _ محمود جهاد.