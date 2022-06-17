شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى يتعافى من إصابة الكاحل وينتظم فى مران الزمالك استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم، الجمعة، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة فى الدوري.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التى كان يعاني منها بكدمة فى الكاحل خلال مباراة الداخلية الأخيرة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وشارك فى التدريبات بصورة طبيعية بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي مؤخرا.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد السلام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض فى معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.