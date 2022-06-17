شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كرنفالات ريو دى جانيرو سبب تسمية البرازيل براقصى السامبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشاق منتخب البرازيل أو "السيليساو" صاحب الرقم القياسي فى التتويج بكأس العالم بخمسة ألقاب يفضلون تسميته بمنتخب "راقصي السامبا" أو "منتخب السامبا" نسبة إلى أدائه القريب فى سرعته وفنياته من رقصة السامبا المعروفة فى كرنفالات ريودي جانيرو الشهيرة.

منتخب البرازيل هو الأكثر فوزاً بكأس القارات بأربع بطولات، وفازت البرازيل بتسع بطولات كوبا أمريكا، وتعتبر ثالث المنتخبات من حيث عدد البطولات بعد أوروجواى والأرجنتين.

وهناك بعض الجماهير العاشقة لكرة القدم يرددون أن "الإنجليز اخترعوها، والبرازيليون أتقنوها"، نظراً للسيطرة الكبيرة من راقصي السامبا على البطولات والحضور القوى على البساط الأخضر فى جميع المنافسات الكبرى.

كانت أول مباراة دولية للبرازيل عام 1914 أمام الأرجنتين فى الأرجنتين وانتهت بفوز التانجو بنتيجة 3-0، ويعد أكبر فوز للبرازيل فى 1975 على نيكاراجوا 14-0.

الأسطورة البرازيلية بيليه هو هداف المنتخب البرازيلي على مر التاريخ برصيد 77 هدفاً، بينما يعتلي كافو قائمة أكثر لاعبى المنتخب البرازيلي مشاركة فى المباريات الدولية برصيد 142 مباراة دولية.

شاركت البرازيل فى 32 نسخة من بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفازت بكأس البطولة 9 مرات أعوام 1919، 1922، 1949، 1989، 1997، 1999، 2004 و2007و2019، وفرضت البرازيل سيطرتها على البطولة في الفترة الأخيرة بفوزها بأربعة ألقاب من أصل آخر ستة نسخ من البطولة خصوصاً أن البرازيل حققت هذه الألقاب خارج أرضها.