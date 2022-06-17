الامارات | أرسنال يتعاقد مع نجم برتغالي شاب مقابل 35 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتعاقد مع نجم برتغالي شاب مقابل 35 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل أرسنال الإنكليزي إلى اتفاق مع بورتو للحصول من الأخير على خدمات لاعب الوسط فابيو فييرا مقابل 35 مليون يورو، وذلك وفق ما أعلن النادي البرتغالي اليوم. وأفاد بورتو أن قيمة الصفقة قد ترتفع إلى 40 مليون يورو في حال تحققت بعض الأهداف الرياضية.

ووفقاً لوسائل الإعلام الرياضية، سيوقع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً عقداً مع النادي اللندني يمتد لخمسة أعوام.

وسجل فييرا الذي تأسس كروياً في أكاديمية بورتو، سبعة أهداف مع 16 تمريرة حاسمة خلال الموسم المنصرم، ليساهم بإحراز الفريق ثنائية الدوري والكأس المحليين من دون أن يكون عنصراً دائماً في التشكيلة الأساسية للمدرب سيرجيو كونسيساو. واختير فييرا العام الماضي أفضل لاعب في بطولة أوروبا للشباب على الرغم من خسارة البرتغال في النهائي أمام ألمانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news