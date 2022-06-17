الامارات | ميلان يستغني عن 4 لاعبين في الانتقالات الصيفية

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يستغني عن 4 لاعبين في الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن أربعة لاعبين يتوقع رحيلهم من ميلان "بطل الدوري" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء على تقرير فني من المدرب ستيفانو بيولي.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين الأربعة هم: بالو توريه وتيموي باكايوكو وصامويل كاستييخو وساليميريكيرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن باكايوكو من المتوقع أن يعود لصفوف تشيلسي، بعد الموسم المحبط الذي عاشه اللاعب بقميص "الروسونيري".

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