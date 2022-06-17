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الامارات | ميلان يستغني عن 4 لاعبين في الانتقالات الصيفية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يستغني عن 4 لاعبين في الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن أربعة لاعبين يتوقع رحيلهم من ميلان "بطل الدوري" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء على تقرير فني من المدرب ستيفانو بيولي.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين الأربعة هم: بالو توريه وتيموي باكايوكو وصامويل كاستييخو وساليميريكيرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن باكايوكو من المتوقع أن يعود لصفوف ، بعد الموسم المحبط الذي عاشه اللاعب بقميص "الروسونيري".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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