شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لألعاب البحر المتوسط تعلن اختيار لاعب ولاعبة لرفع العلم فى الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، خطاباً من اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 5 يوليو المقبل، بأنه سيتم حمل علم كل دولة فى حفل الافتتاح من خلال لاعب ولاعبه يتم اختيارهما من البعثة المشاركة.

ويناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مع إدارة البعثة الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة الأسماء المرشحة لحمل العلم.

وتغادر مقدمة بعثة مصر يوم غدا السبت إلى الجزائر من أجل التجهيز لمقرات إقامة وتنقلات وملاعب تدريبات بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط حيث تشارك مصر في 19 رياضة ببعثة تضم 177 لاعبا ولاعبة بوقع 114 لاعبا و63 لاعبة.