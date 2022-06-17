شكرا لقرائتكم خبر عن رضا الويشي يعلن الرحيل عن حرس الحدود: من أحب الفترات لقلبى وحققت معهم حلم الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا الويشي، مهاجم نادي حرس الحدود، الرحيل عن الفريق بنهاية الشهر الجاري، معربا عن سعادته بالفترة التى قضاها مع الفريق وساهم خلالها فى عودة الفريق للدوري الممتاز بعد غياب موسمين، مؤكدا أن هذه الفترة من أحب الفترات إلى قلبه بعد تحقيق حلم الصعود.

وكتب الويشي، عبر حسابه على فيس بوك، "بنهاية الشهر الجاري يكون نهاية تعاقدي مع نادي حرس الحدود، الذى كان بيتي الأول وحققت معه حلم الصعود المعتاد على تحقيقه مع كثير من الأندية بفضل الله".

وأضاف الويشي، "ستبقي الفترة التي قضيتها تحت رعاية رئيس نادي الحرس والجهاز الفني والإداري واللاعبين أحب الفترات إلى قلبي، متمنيا لهم ولي مزيد من النجاح والتوفيق، اللهم أجعل القادم أجمل مما مضى".



رضا الويشي

وكان رضا الويشي قد ساهم في عودة فريق حرس الحدود إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسمين قضاهما فى المظاليم، بعدما انتقل إليه في يناير الماضي قادما من الإنتاج الحربي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين، وهى المرة الرابعة فى تاريخ حرس الحدود التى يتأهل فيها إلى دورى الأضواء والشهرة.