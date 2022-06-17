شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يستقر على وضع أفشة على دكة البدلاء فى مباراة القمة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سامى قمصان، المدير الفنى المؤقت للنادى الاهلى، على وضع محمد مجدى أفشة صانع ألعاب فريقه على دكة البدلاء فى مباراة الزمالك، المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرى قمصان أن أفشة يمر بحالة من التراجع الفنى والبدنى فى الوقت الراهن، لذا يفضل استخدامه كورقة بديلة طبقاً لمجريات أحداث مباراة القمة.

واستقر قمصان على الدفع بالثنائى أحمد عبد القادر وبيرسى تاو فى مباراة القمة للاستفادة من إمكانياتهما فى فك شفرة حصون الزمالك.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم، الجمعة، قبل موعد القمة بـ48 ساعة من أجل تحضير لاعبيه جيدا لديربي القاهرة، الذى يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري من أجل حكم قبضته على صدارة المسابقة والتي يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

ويرغب الأهلي فى تحقيق الفوز بقمة الدوري الأحد المقبل والفوز بباقي مؤجلاته من أجل الابتعاد بصدارة المسابقة التي يسعى لاستعادة لقبها والغائب عن القلعة الحمراء في الموسم الماضي.