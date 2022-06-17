شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد الشاطئية يلعب 3 مباريات ودية مع أمريكا على ملاعب سيتى كلوب الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للرجال لكرة اليد الشاطئية ثلاث مباريات ودية أيام السبت والأحد المقبلين أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على ملاعب سيتى كلوب بمدينة الشروق، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم التى تستضيفها اليونان فى الفترة من 21 الى 26 يونيه الشهر الجارى.

تقام المباريات الودية الثلاث على النحو التالى :

مبارتان غدا السبت الموافق 18 يونيو الجارى ( مباراة صباحا و مباراة مساء )

وبعد غد الأحد الموافق 19 يونيو الجارى ( مباراة فى الفترة المسائية )

و خاض الفريق الوطنى لكرة اليد الشاطئية عدة معسكرات تدريبية خلال الفترة السابقة فى الإسكندرية و القاهرة فى اطار البرنامج الموضوع للاعداد الفريق و يضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وائل عبد العاطى مدير فنى و اسلام صابر مدرب عام و الدكتور على الشناوى مدير ادارى و الدكتور عصام نور الدين احصائى علاج طبيعى.

و تضم قائمة اسماء لاعبى منتخب مصر الوطنى فى منافسات بطولة العالم القادمة و التى تستضيفها اليونان فى الفترة من 21 الى 26 يونيه الجارى كل من : محمد جمال - محمود احمد بندقية - احمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود نعمان - عمار الباز - بولا اشرف - عبد الله فاروق - محمد مجدى - جمال صلاح.

و الجدير بالذكر ان منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل لبطولة العالم باليونان بعد ان توج بلقب بطولة افريقيا لكرة اليد الشاطئية التى اقيمت بالمغرب.

يلعب منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية فى بطولة العالم القادمة باليونان ضمن منتخبات المجموعة الثالثة و التى تضم منتخب مصر الوطنى و منتخب الدنمارك و منتخب النرويج و منتخب ايران.

و تضم المجموعة الاولى منتخب الارجنتين و منتخب اليونان و منتخب الولايات المتحدة الامريكية و منتخب بورتريكو.

و تضم المجموعة الثانية منتخب كرواتيا و منتخب اسبانيا و منتخب اوروجواي و منتخب الايكوادور.

و تضم المجموعة الرابعة منتخب البرازيل و منتخب البرتغال و منتخب قطر و منتخب نيوزيلاند.