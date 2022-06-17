شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 17 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث والأخبار المهمة التى نرصد أهم 7 منها اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 2022 وإلى التفاصيل:

اتحاد الكرة يكلف حلمي مشهور بالتفاوض مع كيروش للعودة لتدريب منتخب مصر

كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اللواء حلمي مشهور عضو المجلس بالتواصل مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني من أجل معرفة موقفه من العودة مجددا.

وضع حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتطوير مستوى كريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة، وبدأ ذلك من مباراة المنصورة الأخيرة في كأس مصر، والتي صنع خلالها كريم العراقي هدف الفوز لفريقه