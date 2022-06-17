اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 17 / 6 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث والأخبار المهمة التى نرصد أهم 7 منها اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 2022 وإلى التفاصيل:

اتحاد الكرة يكلف حلمي مشهور بالتفاوض مع كيروش للعودة لتدريب منتخب مصر

كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اللواء حلمي مشهور عضو المجلس بالتواصل مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني من أجل معرفة موقفه من العودة مجددا.

وضع حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتطوير مستوى كريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة، وبدأ ذلك من مباراة المنصورة الأخيرة في كأس مصر، والتي صنع خلالها كريم العراقي هدف الفوز لفريقه

مروان محسن يقترب من قيادة هجوم فيوتشر لأول مرة بعد غياب 206 أيام

اقترب مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، من العودة إلى قائمة فريقه لأول مرة بعد غياب 206 أيام، بسب الإصابة التى تعرض لها فى شظية القدم، ومن المقرر أن يعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر قائمة فريقه لمواجهة إنبي غداً فى الجولة 22 من الدوري العام، والتي ستشهد بنسبة كبيرة عودة مروان محسن.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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