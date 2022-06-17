شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 17 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث والأخبار المهمة التى نرصد أهم 7 منها اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 2022 وإلى التفاصيل:
اتحاد الكرة يكلف حلمي مشهور بالتفاوض مع كيروش للعودة لتدريب منتخب مصر
كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اللواء حلمي مشهور عضو المجلس بالتواصل مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني من أجل معرفة موقفه من العودة مجددا.
مروان محسن يقترب من قيادة هجوم فيوتشر لأول مرة بعد غياب 206 أيام
اقترب مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، من العودة إلى قائمة فريقه لأول مرة بعد غياب 206 أيام، بسب الإصابة التى تعرض لها فى شظية القدم، ومن المقرر أن يعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر قائمة فريقه لمواجهة إنبي غداً فى الجولة 22 من الدوري العام، والتي ستشهد بنسبة كبيرة عودة مروان محسن.