شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ظهور مونويرا.. كشف حساب قضاة الملاعب فى قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز، المقرر له الثامنة مساء الأحد باستاد الأهلى والسلام، ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وسبق وأدار 72 حكماً أجنبياً لقاءات القمة منذ 1955 من 23 جنسية أجنبية لدول أوروبية وعربية وأفريقية، ويعد الإنجليزي ماكميلان أول حكم أجنبي يدير لقاءات القمة عام 1988.

الحكام الإيطاليون الأكثر حضوراً فى مواجهات القمة، حيث أداروا 19 مباراة كان آخرهم دافيدي ماسا فى القمة 115 عام 2018.

محمد عادل آخر حكم مصري أدار القمة 123 فى الدور الأول من دوري الموسم الحالى وانتهت بفوز الأهلى 5-3.

خمسة حكام عرب أداروا القمة من المغرب وتونس وسوريا والإمارات، بينما الأوغندي تشالز ماسيمبي الحكم الأفريقي الوحيد الذى أدار أحد لقاءات القمة عام 1994.

السوري جمال الشريف الحكم العربي الوحيد الذى أدار لقاءى قمة، والمغربي عبد الرحيم العرجون طرد 3 لاعبين فى القمة 74 عام 1994

والحكم التركي مصطفي شولجو احتسب 3 ركلات جزاء فى القمة 1994.