شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو آخر الوجوه فى القائمة.. 30 كارت أحمر تشعل الأجواء بقمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العرب، قمة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء الأحد المقبل، على ستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها، لاسيما أن الجميع يعتبر الكلاسيكو بطولة خاصة لجماهير الناديين.

وطوال 123 مباراة قمة فى الدوري حصل لاعبو الأهلي على 19 بطاقة حمراء في لقاءات القمة مقابل 15 للزمالك ليصبح عدد الكروت الحمراء 30 بطاقة للناديين ، وكانت أسرع حالتي طرد في لقاءات القمة من نصيب نبيل محمود وأيمن عبد العزيز لاعبا الزمالك في القمتين 72 سنة 1993 والـ 83 سنة 1999

بينما كان حلمي أبو المعاطي لاعب الأهلي أول ورقة حمراء في القمة 14 عام 1965 فيما يعد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك أخر الحاصلين على الورقة الحمراء في الكلاسيكو 118 .

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.