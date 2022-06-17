شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز الإيقاعى جاهز لبطولة أفريقيا للناشئين والكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر للجمباز الإيقاعي كبار وناشئين استعداداته للمشاركة فى بطولة أفريقيا السادسة عشرة التى تقام فى القاهرة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

واختتم المنتخب تدريباته صباح اليوم، الجمعة، قبل انطلاق البطولة، ويسعى منتخب الفراعنة للجمباز الإيقاعي للفوز بالبطولة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الناشئين والكبار.

ويمثل لاعبات منتخب مصر الجماعي ناشئات: «رؤى وائل ومريم سمير وجودي ياسر وبتول خالد وجورية تامر ونادين محمد»، ويمثل لاعبات منتخب مصر الجماعي كبار: "دانا ياسر وليلى الشريف وملك تامر ونازلي محمد وسندري عاصم وخديجة محمد".

ويمثل لاعبات فردي كبار: «أمينة أحمد، وعلياء حازم، وفريدة عادل، وجومانا أحمد» ، ويمثل لاعبات فردي ناشئات: «فريدة عمرو، وعبير مدحت، ولمار عاصم، وعاليا أسامة».

ويتكون الجهاز الفني من: «المدربات ميار رجب، ونهى حسام، ومنار الغاول، وهويدا سلامة، وتاتيانا أندريفا، والمحكمات ياسمين رستم، وعاليا الكاتب، ولينا هاشم، وسارة رستم".

ومن المنتظر ان يشهد حفل أفتتاح البطولة الأفريقية للجمباز الايقاعي غدا السبت مجموعة من العروض الاستعراضية لبراعم الجمباز والأكاديميات في مصر وعدد من المفاجات الفنية

واكتمل وصول الدول المشاركة ببطولة إفريقيا السادسة عشر للجمباز الإيقاعي كبار وناشئين التي تنظمها مصر في إلى القاهرة استعدادًا للمشاركة في البطولة القارية.

وتقام البطولة الإفريقية على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي حتي 19 يونيو الجاري والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك في البطولة 7 دول هي الجزائر وأنجولا والرأس الأخضر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ومصر البلد المضيف باجمالي 60 لاعبة.

وكشف اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، في وقت سابق عن الشعار الرسمي لبطولة إفريقيا السادسة عشرة للجمباز الإيقاعي كبار وناشئين التي تنظمها مصر خلال الفترة من 17 حتى 19 يونيو الجاري على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجاء الشعار الرسمي على شكل القارة الأفريقية بما يواكب الحدث الكبير الذي تنظمه مصر خلال الفترة المقبلة على أرض المحروسة وتعتبر هذه البطولة أولي البطولات الأفريقية التي ينظمها اتحاد الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز.