شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء عودة كيروش للمنتخب.. 4 مدربين قادوا الفراعنة مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أنباء عودة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، لقيادة الفراعنة من جديد صدارة ترشيحات اتحاد الكرة لخليفة إيهاب جلال الذى تمت إقالته فى الساعات القليلة الماضية.

وكشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً بخصوص دخوله في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، من أجل العودة إلى قيادة المنتخب مجدداً.

وقال حازم إمام، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الجبلاية للكشف عن قرارات اجتماع مجلس اتحاد الكرة، "أحترم كيروش وأحبه جداً، عمل شغل كبير، وكل الاحترام له، لم أتحدث معه على المستوى الشخصي منذ رحيله، ولكن نتحدث عن كثير من الأسماء فى الفترة المقبلة، منهم كيروش وغيره من الأسماء.

وفى حال عودة كيروش سيكون المدرب الخامس الذى يتولى قيادة المنتخب مرتين، أو فى فترتين منفصلتين، بعد كل من محمد الجندى، وطه إسماعيل، وعبد صالح الوحش، ومحسن صالح.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي في عدد مرات تدريب المنتخب يحتفط به الراحل محمود الجورهرى الذى قاد الفراعنة فى 4 ولايات بداية منفصلة عن بعضها من عام 1988 وحتى 2002، يليه فى المركز الثاني فؤاد صدقى بثلاث ولايات، وهناك أربعة مدربين قادوا المنتخب مرتين ونرصدهم كالتالي:

وتولى محمد الجندي قيادة منتخب مصر ومعه حنفي بسطان مرتين الأولى كانت بين عامي 1958 و1959، والولاية الثانية كانت بين عامي 1961 و1962.

أما عبده صالح الوحش فتولى المنتخب مرتين كانت الأولى 1979 و1970، والثانية بين عامي 1983 و1985.

وتولى الشيخ طه إسماعيل قيادة المنتخب في ولايتين كانت الأولى بين عام 1978، والثانية بين عامي 1993 و 1994.

في حين تولى محسن صالح القيادة الفنية للمنتخب مرتين كانت الأولى في عام 1995، والثانية بين عامي 2000 و2004.