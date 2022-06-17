شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمباراة الزمالك في قمة الكرة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة الزمالك في الدوري المصري ، ويترقب الملايين من جمهور الكرة المصرية بصفة عامة والنادي الأهلي على وجه الخصوص هذه المباراة لأنها أهم أختبار للمارد الأحمر بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا ، ونلقي في السطور التالية الضوء على استعدادات المارد الأحمر للقمة.س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك؟
ج: يلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، في بطولة الدوري الممتاز بإستاد الأهلي والسلام.س: ما هي استعدادات الأهلي للقمة؟
ج: الأهلي يخوض تدريباته على ملعب التتش ، بعد الفوز على أيسترن كومباني مساء الأربعاء الماضي بأربعة أهداف لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.س: متى سيدخل الأهلي معسكره المغلق استعداداً للقمة؟
ج: الاهلي سيدخل معسكر مغلق مساء اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة الزمالك.س: من يقود تدريبات الأهلي بعد فسخ عقد موسيماني؟
ج:سامي قمصان يقود تدريبات الفريق الحالية وقاد الأهلي للفوز على ايسترن كومباني برباعية وسيكون هو المدير الفني للمارد الأحمر في مباراة القمة المرتقبة.س: هل من الوارد الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد قبل القمة؟
ج: لا ..المعلومات الواردة من الأهلي تؤكد أن الإعلان عن المدرب الجديد للفريق سيكون بعد لقاء الزمالك .