شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمباراة الزمالك في قمة الكرة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة الزمالك في الدوري المصري ، ويترقب الملايين من جمهور الكرة المصرية بصفة عامة والنادي الأهلي على وجه الخصوص هذه المباراة لأنها أهم أختبار للمارد الأحمر بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا ، ونلقي في السطور التالية الضوء على استعدادات المارد الأحمر للقمة.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك؟

ج: يلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، في بطولة الدوري الممتاز بإستاد الأهلي والسلام.

س: ما هي استعدادات الأهلي للقمة؟

ج: الأهلي يخوض تدريباته على ملعب التتش ، بعد الفوز على أيسترن كومباني مساء الأربعاء الماضي بأربعة أهداف لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

س: متى سيدخل الأهلي معسكره المغلق استعداداً للقمة؟

ج: الاهلي سيدخل معسكر مغلق مساء اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة الزمالك.

س: من يقود تدريبات الأهلي بعد فسخ عقد موسيماني؟

ج:سامي قمصان يقود تدريبات الفريق الحالية وقاد الأهلي للفوز على ايسترن كومباني برباعية وسيكون هو المدير الفني للمارد الأحمر في مباراة القمة المرتقبة.

س: هل من الوارد الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد قبل القمة؟

ج: لا ..المعلومات الواردة من الأهلي تؤكد أن الإعلان عن المدرب الجديد للفريق سيكون بعد لقاء الزمالك .