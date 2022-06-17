شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد فتح أبواب استاد السلام أمام الجمهور لحضور مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح أبواب استاد الأهلي والسلام فى الخامسة مساء بعد غد، الأحد، أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الكرة المصرية رقم 124، ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء الأحد باستاد الأهلي والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ومن المقرر حضور خمسة آلاف مُشجع بالمباراة المرتقبة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز. مباراة الأهلى والزمالك فى استاد السلام مباراة الأهلى والزمالك فى استاد السلام وأكدت رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة.

خوسيه مونويرا حكماً لقمة الأهلى والزمالك

وتؤكد رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الأهلي والسلام ستقام باستاد الأهلي والسلام، طبقا لما هو مقرر فى الجدول المعلن من رابطة الأندية.

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 40 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.