الامارات | عائشة المطيوعي تتوج بـ 3 ذهبيات في بطولة آسيا و أوقيانوسيا لرفعات القوة

شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة المطيوعي تتوج بـ 3 ذهبيات في بطولة آسيا و أوقيانوسيا لرفعات القوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتبت البطلة عائشة المطيوعي سطرا جديدا في السجل الذهبي لأبطال وبطلات رفعات القوة من نجوم ونجمات الإمارات بعدما استطاعت البطلة البارالمبية الصاعدة التربع على عرش قارتين بالفوز بثلاثة ميداليات ذهبية لبطولة آسيا و أوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة.

وخاضت الناشئة الذهبية منافسات البطولة في فئة وزن تحت 86 كجم لتفوز بالذهب منفردة بمجموع رفعات مكَّنها من التتويج عن جدارة والتربع على عرش ناشئات القارتين. وبهذا الإنجاز تكون اللاعبة قد حققت لقب بطلة آسيا، وبطلة آسيا وأوقيانوسيا، وكذلك بطلة المجموع العام لرفعات القوّة في البطولة.

وتقام حاليا بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة بكوريا الجنوبية ويشارك بها منتخب الإمارات ضمن 19 منتخبا وتستمر منافساتها حتى 20 يونيو الجاري.

وهنأ ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية عائشة المطيوعي معربا عن سعادته وفخره الشديدين بإنجازات أبناء وبنات الإمارات في البطولة. وقال: "ما حققته البطلة عائشة المطيوعي يؤكد أن رياضة أصحاب الهمم تسير في الطريق الصحيح لإعداد أجيال متعاقبة تستطيع اعتلاء منصات التتويج ورفع راية الوطن..

وبفضل دعم القيادة الرشيدة تتواصل الإنجازات التي تعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به الكبار والناشئين وكذلك الشباب والفتيات على حدٍّ سواء". و أعرب المهيري عن تقديره الخاص لما تحققه الفتاه الإماراتية من إنجازات في رياضات صعبة كرياضة رفعات القوة.. بينما تثبت عائشة المطيوعي أنه لا صعب على فتيات الإمارات الجديرات بالتقدير.

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