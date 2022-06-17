راتب خرافي وقرار نهائي.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي نونو سانتو

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع البرتغالي نونو سانتو، لتوليه الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ونقل موقع "بطولات" عن مصدر بالنادي الأهلي قوله إن القلعة الحمراء دخلت في مفاوضات مع المدير الفني السابق لوولفرهامبتون وتوتنهام الإنجليزيين.

وأضاف المصدر أن "أحد الوكلاء بالفعل عرض نونو سانتو على إدارة النادي الأهلي لتولي مهمة تدريب الفريق".

وتابع: "نونو سانتو طلب في بداية الأمر الحصول على 10 ملايين دولار في الموسم الواحد هو وطاقمه الذي سيتكون من 4 أفراد، ولكن طلبه قوبل بالرفض، وتم إبلاغ الوكيل بهذا الأمر".

وواصل المصدر: "عادت المفاوضات مرة أخرى وطلب سانتو الحصول على 5 ملايين دولار في الموسم مع الحصول على موسمين مقدم تعاقده، وتوقيع عقد لمدة خمس أو ست مواسم ووضع شرط جزائي قيمته 5 ملايين دولار في حال رحيله عن الفريق بناء على رغبة الأهلي".

واختتم: "إدارة الأهلي رفضت العرض، وتم إغلاق المفاوضات مع المدرب البرتغالي بشكل نهائي".

وقبل أيام، أعلن الأهلي عن فسخ تعاقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي، ليتولي سامي قمصان القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت.