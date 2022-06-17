شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 22 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود منافسات بطولة الدورى المصرى من جديد اليوم الجمعة بـ3 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بين سيراميكا وفاركو، والإسماعيلى مع المقاولون العرب، وأخيرا طلائع الجيش مع سموحة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي خاضها فيها المنتخب 3 مباريات أمام غينيا وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا وكوريا الجنوبية الودية.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022 أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا). مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف). مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف). جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف). محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف). خالد قمر "الجونة" (7 أهداف). إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف). محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).