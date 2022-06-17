شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة المقاولون الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب فى الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية.

ويدير اللقاء أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه أحمد صلاح مساعد أول وشهاب راشد مساعد ثان ومحمد يوسف حكمًا رابعًا، وللفيديو محمود دسوقي وأحمد جمال.

وكان أمين عمر قد أدار لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم بالقاهرة، ليصبح المقاولون العرب هو ثالث فريق يواجه الإسماعيلي ”ذهابًا وإيابًا” تحت إدارة الحكم الدولي، وذلك بعد مباراتي الأهلي موسم 2017 / 2018 والمصري موسم 2018 / 2019.

وتعتبر هذه المباراة الـ 18 التي يديرها أمين عمر للإسماعيلي والـ 4 هذا الموسم، وذلك على النحو التالي..

لعب 17 مباراة فاز 5 تعادل 5 خسر 7 له 13 هدفًا عليه 15 هدفًا كلين شيت 6 لقاءات

– الدورى العام ..

* يوم 18 أبريل 2015 خسر من إنبى صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 9 أبريل 2016 فاز على طلائع الجيش 2 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن وإبراهيم حسن )

* يوم 28 أبريل 2017 فاز على المصرى 2 / 1 ملعب الإسماعيلى بالمكس ( محمود متولى من ضربة جزاء ومحمد هاشم / محمود متولى فى مرماه )

* يوم 13 أكتوبر 2017 فاز على الإنتاج الحربى 1 / صفر بالقاهرة ( كريم بامبو )

* يوم 20 نوفمبر 2017 خسر من الأهلى صفر / 2 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( عمرو السولية وعبد الله السعيد فى مرمى فريقهما الأسبق )

* يوم 30 يناير 2018 خسر من الأهلى صفر / 1 ملعب الأهلى بالإسكندرية

* يوم 24 فبراير 2018 تعادل مع طنطا 2 / 2 بالإسماعيلية ( كريم بامبو 2 )

* يوم 15 مارس 2018 فاز على بتروجيت 1 / صفر بالسويس ( ديجو كالديرون )

* يوم 3 نوفمبر 2018 تعادل مع المصرى صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 14 أبريل 2019 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب المصرى بالقاهرة ( محمود متولى )

* يوم 11 فبراير 2021 خسر من الاتحاد صفر / 1 بالإسكندرية

* يوم 27 يونيه 2021 فاز على سموحه 3 / صفر بالإسكندرية ( بنسيون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب )

* يوم 23 نوفمبر 2021 تعادل مع المقاولون العرب 1 / 1 بالجبل الأخضر ( محمد هاشم )

* يوم 10 فبراير 2022 تعادل مع فيوتشر صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 30 أبريل 2022 خسر من طلائع الجيش صفر / 1 بالقاهرة

– كأس مصر ..

* يوم 21 فبراير 2020 خسر من بيراميدز فى ثمن النهائى صفر / 1

* يوم 27 مايو 2021 خسر من الزمالك فى ثمن النهائى صفر / 1

– الإنذارات لـ 21 لاعبًا ..

• 6 إنذارات لمحمد هاشم

• 3 إنذارات لمحمد فتحى ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وعمر الوحش

• إنذارين لمحمود عبد العاطى ” دونجا ” ومحمد حسن

• إنذار لكلا من محمد البعلى ومحمود متولى والغانى ريتشارد بافور ومحمد عواد وشكرى نجيب ومحمد صادق ومحمد مجدى الجمل وإبراهيم أبو اليزيد وباهر المحمدى وعماد حمدى وجان موريل ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي ومحمد فوزي

– الطرد لـ لاعبان ..

• الطرد المباشر لمحمد دسوقى

• الطرد بعد إنذارين لمحمد حسن

– ضربة جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة المصرى 2017

– 3 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة الإنتاج الحربى 2017

• فى مباراة طنطا 2018

• فى مباراة الاتحاد 2021