شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. نائب رئيس اتحاد السلة: هوايتى كرة القدم وكان نفسى أكون مقدم برامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو محمد عبد المطلب نجم السلة السابق ونائب رئيس اتحاد السلة وأمين عام مساعد اللجنة الأولمبية.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السلة؟

كرة القدم

هل تحب دخول المطبخ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

من نجمك المفضل من الممثلين؟

آسر ياسين

من مطربك المفضل؟

عبد الحليم حافظ

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

ليونيل ميسى

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟

مقدم برامج حوارية

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

ال باشينو

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال