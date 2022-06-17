شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوقع غرامات تأخير على طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن توقيع غرامات تأخير على طارق حامد لاعب وسط الفريق، عقب تأخره فى العودة من إسبانيا حيث يؤدى برنامج تأهيل عقب شعوره بآلام فى الركبة.

وقال المصدر، إن مجلس إدارة النادى يشعر باستياء من مماطلة اللاعب فى العودة من إسبانيا، موضحا أنه حصل على إذن من الإدارة بالسفر لعدة أيام لعرض نفسه على طبيب إسباني، إلا أنه تأخر فى العودة وتسبب هذا التأخير فى غيابه عن بعض مباريات الفريق، أهمها مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل حيث سيعود اللاعب إلى القاهرة يوم المباراة.

من ناحية أخرى، يخضع الثلاثي التونسى حمزة المثلوثي وحازم إمام ومحمد عبد الغني لاعبو الزمالك لاختبار طبي اليوم استعدادا لمباراة القمة المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى، فى ظل معاناتهم من إصابات قد تمنع مشاركتهم فى القمة، ويضع الجهازان الفني والطبي أولوية بالنسبة لمحمد عبد الغني الذي يعاني من إصابة منذ مباراة الداخلية فى ظل غياب محمود علاء عن المباراة للإيقاف، حيث وجد الجهاز الفني للفريق نفسه فى مأزق بالنسبة لخط الدفاع بسبب تلك الغيابات، وأصبحت مشاركة محمد عبد الغني ضرورة.

فيما أدي حمزة المثلوثي وحازم إمام ثنائي الزمالك المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص بهما، والموضوع من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهما للفترة المقبلة.

وأدى حازم والمثلوثي تدريبات تأهيلية مختلفة داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة أعضاء الجهاز الطبي للفريق ،وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية الخاصة بالثنائي ونقل لهما بعض التعليمات لتنفيذها.