شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل يقضي فترة مُعايشة فى التشيك ويشكر الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل شريف عبد الفضيل نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق 2005 بالنادي الأهلي على موافقة مسئولو القلعة الحمراء بالسفر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى التشيك لقضاء فترة مُعايشة بنادي سبارتا براج.

ولعب التشيكي مايكل بروكيش المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي دوراً كبيراً في حصول شريف عبد الفضيل على فرصة السفر وقضاء فترة المُعايشة التي سوف تستمر لمدة أسبوعاً وذلك بعدما لمس حماس وجدية عبد الفضيل في عمله بقطاع الناشئين وحرصه المُستمر على تطوير نفسه من خلال البحث عن كل ما هو جديد في عالم التدريب.

وعرض شريف عبد الفضيل فكرة المُعايشة في التشيك على لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين ، وجاءت الموافقة باعتبار أن عبد الفضيل من المدربين الأكفاء في القطاع ونجح خلال السنوات الماضية في فرض أسلوبه وشخصيته على الفرق التي يتولّى تدريبها وحقق معها نتائج مُتميّزة.

ووجه شريف عبد الفضيل الشكر لمجلس إدارة الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي وخالد بيبو وبروكيش من أجل منحه هذه الفرصة لقاء فترة المُعايشة.

وقال عبد الفضيل أنه يتطلع للاستفادة من تجربة المُعايشة في التشيك بما يعود بالمكاسب على قطاع الناشئين ، موضحاً أن الأهلي بات يضم الكثير من المواهب الشابة التي سيكون لها دور كبير الفترة المقبلة.