شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات حصاد رحلة فيريرا أمام الأهلى قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية الثامنة مساء الأحد إلى استاد السلام، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، فى الجولة 22 من عمر الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، أما الأهلي فيحل ثالثا برصيد 40 نقطة من 17 مواجهة.

وخاض البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، 3 مباريات أمام الأهلى خسر مرتين وفاز فى واحدة، كانت المباراة الأولى 21 يوليو 2015 وخسر بهدفين دون رد فى الدورى، وكانت المباراة الثانية 21 سبتمبر 2015 وحقق فوزه الوحيد على المارد الأحمر وتوج بطلاً لكأس مصر، بينما كان اللقاء الثالث فى 15 أكتوبر 2015، وخسر المدرب البرتغالى 3-2 ليتوج الأهلى بلقب السوبر المحلى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.