ماذا قدم كوبر وكيروش أبرز المرشحين لتدريب المنتخب بعد إقالة إيهاب جلال؟

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القاهرة - سامية سيد - بعد إقالة إيهاب جلال من تدريب المنتخب الوطنى، أعلن مسئولو اتحاد الكرة دخول أكثر من مدرب قائمة المرشحين لتولى تدريب الفراعنة الفترة المقبلة، وعلى رأسهم هيكتور كوبر، وكارلوس كيروش.

وقال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن هناك وسطاء تواصلوا مع اتحاد الكرة لعودة كيروش لقيادة المنتخب، لكنه يبقى اسما مطروحا من بين أسماء كبيرة على الساحة العالمية".

وأضاف إمام، "لم أتواصل مع كيروش، ولم يعتذر عن المهمة، لكن لم نصل معه عبر بعض الوسطاء إلى اتفاق حتى الآن، ومن الوارد التواصل معه مباشرة في الفترة المقبلة".

وأشار "الثعلب" إلى أن كوبر ليس مستبعدا عن تدريب المنتخب، ولكن الخيارات كبيرة والأسماء المطروحة كلها تتمنى تدريب المنتخب الوطني

نرصد فى السطور التالية ما قدمه كوبر وكيروش مع الفراعنة قبل دخول دائرة المرشحين:

وقاد كوبر الفراعنة فى 37 مباراة "22 رسمية، 15 ودية"، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

بينما قاد كيروش الفراعنة في 20 مباراة ما بين وديات وكأس العرب وتصفيات كأس العالم وبطولة أمم إفريقيا 2021، حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 وخسر فى 3 مواجهات.. سجل المنتخب مع كيروش 24 هدفا في مختلف البطولات، وتلقت شباكه الفراعنة 9 أهداف.