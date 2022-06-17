الامارات | فنزويلا تعلن عن رحلات جوية مباشرة مع قطر في مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تعلن عن رحلات جوية مباشرة مع قطر في مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستقيم فنزويلا خطا جويا مباشرا بين كراكاس والدوحة في اكتوبر المقبل قبيل انطلاق كأس العالم لكرة القدم على ما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يقوم بجولة عالمية.

وقال مادورو للتلفزيون الوطني العام "في تي في" لدى وصوله إلى أذربيجان آتيا من قطر "سيكون لدينا خط جوي اعتبارا من اكتوبر". وستسير هذه الرحلات شركة الخطوط الجوية الفنزويلية العامة "كونفياسا" التي ستعلن عن عدد الرحلات الأسبوعية في الأيام المقبلة على ما أوضح وزير النقل رامون فيلاسكيس.

وأكد الوزير في فيديو صور في ملعب لوسيل الذي سيستضيف مباريات ضمن كأس العالم المقبلة لكرة القدم (21 نوفمبر 18 ديسمبر 2022) "من كراكاس إلى قطر، أدعوكم إلى المجيء للتمتع بهذا الحدث العالمي" مع بطاقات "بأسعار معقولة تلبي حاجات الشعب الفنزويلي".

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