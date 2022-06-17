الامارات | "فيفا" ينذر بـ"غزو كروي" بعد الكشف عن مدن مونديال 2026

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" ينذر بـ"غزو كروي" بعد الكشف عن مدن مونديال 2026 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة بالاستعداد إلى "غزو" كروي، في أعقاب الكشف الخميس عن المدن المضيفة الـ16 لكأس العام 2026 في كرة القدم.

وستشهد النسخة الأولى من كأس العالم التي تستضيفها ثلاث دول مختلفة، عدداً قياسياً أيضاً من المنتخبات المشاركة، إذ ارتفع عددها من 32 إلى 48 منتخباً مع عودة العرس الكروي إلى أميركا الشمالية للمرة الأولى منذ نهائيات العام 1994.

ومن بين الملاعب الـ16 التي تم تحديدها أمس، 11 موقعاً في الولايات المتحدة، ثلاثة في المكسيك واثنان في كندا.

وستقام كل مباريات الولايات المتحدة في الملاعب التابعة لاندية كرة القدم الأميركية (أن أف أل)، مع ترشيحات بأن تقام المباراة النهائية على أحد ملعبي "سوفي ستاديوم" في لوس أنجليس الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار، أو استاد "ميتلايف" التابع لفريق "نيويورك جاينتس" الذي يتسّع لـ82 ألف متفرّج في شرق راذرفورد بنيو جيرسي.

وتُقام 60 مباراة من أصل 80 في النهائيات، بما في ذلك كل المباريات الإقصائية اعتباراً من ربع النهائي، في ملاعب في الولايات المتحدة الأميركية.

وأُدرج ملعب "أزتيكا" الشهير في مكسيكو سيتي الذي استضاف المباراتين النهائيتين لبطولتي كأس العالم 1970 و1986، ضمن ثلاثة ملاعب مكسيكية إلى جانب مدينتي مونتيري وغوادالاخارا. وتستضيف فانكوفر وتورنتو المباريات الكندية في البطولة.

في غضون ذلك، أشار إنفانتينو إلى أن مونديال 2026 سيتفوّق من كل النواحي على نهائيات 1994 في الولايات المتحدة التي تحمل الرقم القياسي لأعلى نسبة حضور.وقال السويسري-الإيطالي "سيكون (مونديال) 2026 أكبر بكثير. أعتقد أن هذا الجزء من العالم لا يدرك ما سيحدث في العام 2026. ستنقلب هذه الدول الثلاث رأساً على عقب ثم تنقلب مرة أخرى. سيغزو العالم كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ستغزوهم موجة كبيرة من الفرح والسعادة".

قائمة المدن والملاعب:

- كندافانكوفر (بي سي بلايس)

تورنتو (بي أم أو فيلد)

- الولايات المتحدة سياتل (لومن فيلد)

سان فرانسيسكو (استاد ليفي)

لوس أنجليس (استاد سوفي)

كانساس سيتي (استاد أرّوهيد)

دالاس (استاد إيه تي أند تي)

أتلانتا (استاد مرسيدس بنز)

هيوستن (استاد إن آر جي)

بوسطن (استاد جيليت)

فيلادلفيا (استاد لينكولن فاينانشال)

ميامي (استاد هارد روك)

نيويورك (استاد ميتلايف)

- المكسيكغوادالاخارا (استاد أكرون)

مكسيكو سيتي (استاد أزتيكا)

مونتيري (استاد بي بي في إيه)

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