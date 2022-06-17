الامارات | المدير السابق لسان جرمان: إقالتي لا علاقة لها بمبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن المدير السابق لسان جرمان: إقالتي لا علاقة لها بمبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، البرازيلي ليوناردو أي صلة بين إقالته من منصبه في مايو الماضي والإعلان في اليوم ذاته عن تمديد عقد النجم كيليان مبابي. وقال ليوناردو اليوم في مقابلة معه صحيفة "ليكيب" الرياضية بخصوص احتمال وجود صلة بين رحيله واختيار النجم الدولي مبابي البقاء في صفوف باريس سان جرمان بدل انتقاله الى صفوف ريال مدريد الإسباني: "لا، لقد كانت نهاية البطولة وربما حان الوقت (بالنسبة إلى النادي) لاتخاذ قرارات أخرى بخصوص المستقبل".

وأضاف النجم السابق لنادي العاصمة البالغ من العمر 52 عامًا في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام منذ إعلان إقالته في 21 مايو الماضي: "لا، لم يقولوا لي ذلك. لكنني لا أريد الدخول في هذا النوع من الأشياء. وحقيقة الاحتفاظ بلاعب بهذا المستوى، فرنسي وباريسي، أمر مهم لباريس سان جرمان ودوري الدرجة الأولى".

وتابع ليوناردو الذي كان استقال من منصبه مديرا رياضيا في مهمته الأولى مع سان جرمان في يوليو 2013: "بعض الأشياء التي تُقال داخليًا يجب أن تظل داخلية. هذا ما عشته مع النادي. عندما يرغب (النادي) في التخلي عن خدماتك، لا توجد طريقة جيدة للقول بأن الأمر انتهى".

وقتها، أمضى ليوناردو الذي دافع عن ألوان سان جرمان كلاعب موسم 1996-1997، عامين في منصبه قبل أن يستقيل بسبب إيقافه لمدة تسعة أشهر عقابًا على دفعه الحكم الكسندر كاسترو بعد مباراة النادي الباريسي مع فالنسيان في الدوري المحلي في مايو 2013. ألغيت العقوبة بعد عام من قبل المحكمة الإدارية.

استعان باريس سان جرمان مجددا بخدمات ليوناردو عام 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا في سوق الانتقالات خصوصا التعاقد مع حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما والدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال ليوناردو "عندما أقوم بتقييم لحصيلة ثلاث سنوات مع باريس سان جرمان، أرى مباراة نهائية في دوري أبطال أوروبا (2020)، نصف نهائي (2021)، اللقب العاشر في الدوري، سبعة ألقاب وطنية (أخرى) وأضيف ميسي".

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