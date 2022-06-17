تقارير: الأهلي يسعى لضم الثنائي التونسي منتصر الطالبي وغيلان الشعلالي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقاري صحفية تونسية أن النادى الأهلي مهتم بضم التونسي منتصر الطالبي، مدافع فريق روبن كازان الروسي، وغيلان الشعلالي لاعب وسط فريق الترجي الرياضي.

وأفاد موقع "football tunisien" التونسي بأن النادي الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع منتصر الطالبي، لكن اللاعب يرغب فى استكمال رحلته الاحترافية بأوروبا.

وأشار الموقع إلى أن الأهلي غيّر وجهته أيضًا نحو غيلان الشعلالي نجم وسط الترجي للظفر بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فشل التعاقد مع زميله بالفريق محمد على بن رمضان

وفي وقت سابق، كشف الموقع ذاته أن نادي الترجي رفض انتقال محمد على بن رمضان لاعب خط وسط الفريق لصفوف الأهلي بداية من الموسم الجديد.

وأضاف الموقع أن إدارة الترجي أخطرت ممثلى النادى الأهلى برفضهم انتقال اللاعب لصفوف الأحمر بداية من الموسم، على الرغم من العرض الذى تقدم به الأهلى ويبلغ مليوناً و500 ألف دولار.

ولفت إلى أن اللاعب ينتظر عروضاً من دوريات أوروبية، مثل الدوري التركى والفرنسى اللذين يتابعان بن رمضان عن كثب خلال الفترة الماضية مع الترجى، سواء فى الدورى أو المسابقات القارية.

يشار غلى أن نادي الترجي أعلن مؤخراً عن تعيين نبيل معلول مديراً فنياً جديداً للفريق خلفاً لراضي الجعايدي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج والخروج المخيب من بطولة كأس تون، ويمتد عقد نبيل معلول وفقاً لبيان نادي الترجي حتى يونيو 2024.