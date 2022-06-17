شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي الجديد لن يحضر مباراة القمة من المدرجات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على الإعلان عن مدرب الفريق الجديد عقب مباراة الزمالك، المقرر لها الثامنة مساء بعد غد، الأحد، باستاد الأهلي والسلام فى الدوري الممتاز، ورغم أن إدارة الأهلي كانت تنوى التعاقد مع مدرب أجنبي بشكل سريع ليكون متواجدا فى مدرجات ملعب السلام بعد غد ومشاهد فريق الأهلي على الطبيعة قبل تولّي المهمة رسمياً، إلا أن هذه الفكرة تم إلغاؤها.

ولم يتفق الأهلي، حتى الآن، مع أى مدرب أجنبي، لذا سيتم الإعلان عن عقب مباراة الزمالك وبالتالي لن يحضر مدرب الفريق الجديد لقاء القمة من المدرجات، كما خطط مسئولو الأهلي فى السابق.

ويُعد البرتغالي فيتوريا أحد أبرز المرشحين لتدريب الأهلي بعد فسخ عقد بيتسو موسيماني المدير الفني ودياً الاثنين الماضى، ويتنافس فيتوريا مع أكثر من مدرب آخر، برتغالي وصربي وألماني وآخرين، لتدريب المارد الأحمر خلال الفترة المقبل.

وفى السياق ذاته، أرجأ مسئولو الأهلي حسم ملف الصفقات الجديدة في الوقت الراهن، انتظارا لحسم ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، لخلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في ظل انشغال إدارة الأهلي بالتحضير للتعاقد مع مدير فني أجني على أعلى مستوى لتولي قيادة النسور الحمر في الفترة المقبلة.

وتأتي رغبة مسئولي الأهلي فى إرجاء ملف الصفقات الجديدة انتظارا لتحديد هوية المدير الفني الجديد ومن ثم الانتظار لاستطلاع رأيه بشأن الصفقات الجديدة التي سيتم حسمها قبل نهاية الموسم الحالي، من أجل سد العجز في المراكز التي يحتاجها الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة في إبرام عدة صفقات.

ويرجئ مسئولو النادي الأهلي ملف الصفقات الجديدة وحسم مصير اللاعبين العائدين للقلعة الحمراء أو الراحلين لحين حسم ملف المدير الفني الجديد، في ظل رغبة الإدارة في إطلاع المدرب الجديد على كل الأمور الفنية الخاصة بالفريق الأول، باعتبار أنها من الأمور التي يرغب الجهاز الفني الجديد في المساهمة بها ورسم خطة التدعيم في الموسم المقبل.