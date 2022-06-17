شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري المصرى قبل انطلاق مباريات الجولة 22 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود منافسات بطولة الدورى المصرى من جديد اليوم، الجمعة، بـ3 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بين سيراميكا وفاركو، والإسماعيلى مع المقاولون العرب، وأخيرا طلائع الجيش مع سموحة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي خاضها فيها المنتخب 3 مباريات أمام غينيا وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا وكوريا الجنوبية الودية.

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة





القنوات الناقلة لمباريات الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.