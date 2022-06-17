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ترتيب جدول الدوري المصرى قبل انطلاق مباريات الجولة 22 اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تعود منافسات بطولة الدورى المصرى من جديد اليوم، الجمعة، بـ3 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بين سيراميكا وفاركو، والإسماعيلى مع المقاولون العرب، وأخيرا طلائع الجيش مع سموحة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي خاضها فيها المنتخب 3 مباريات أمام غينيا وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا وكوريا الجنوبية الودية.

جدول ترتيب

الزمالك - 44 نقطة

 

بيراميدز - 43 نقطة

 

 

فيوتشر - 36 نقطة

 

سموحة - 35 نقطة


القنوات الناقلة لمباريات الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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