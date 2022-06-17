شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب الدوري فى الميزان.. مابولولو هدافاً وعبد الكبير الوادى مستر "أسيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الجاري تألق عدد من اللاعبين الأجانب فى مسابقة الدوري العام، خاصة فى الناحية الهجومية، ليقدموا أوراق اعتمادهم للجماهير ويحجزون المقعد الأساسي مع فرقهم، حتى إن كبار الأندية بالمسابقة دخلت فى منافسة شرسة للحصول على خدماتهم.

مابولولو

تصدر الأنجولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري قائمة هدافي الدوري المصري من الأجانب، بـ"10" بالتساوى مع مروان حمدى مهاجم فريق سموحة، ويفصل مابولولو هدف واحيد عن صدارة قائمة هدافي الدوري العام، والتى يتصدرها أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك برصيد 11 هدفاً.

عبد الكبير الوادى الأكثر صناعة للأهداف

تصدر المغربي عبد الكبير الوادى لاعب سموحة قائمة أكثر اللاعبين الأجانب صناعة للأهداف، بعدما صنع 8 أهداف لزملائه بالفريق السكندري، وشارك عبد الكبير فى 18 مباراة مع سموحة بالموسم الجارى، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 أخرى.

"نجويم" أكثر ظهير أيسر صناعة للأهداف

يعد الكاميروني جوزيف نجويم، لاعب فيوتشر، هو أكثر ظهير أيسر بشكل عام صناعة للأهداف، بعدما صنع لزملائه 7 أهداف، وبلغ إجمالى مشاركات نجويم مع فيوتشر 21 مباراة فى الموسم الجارى.

"سيمبوري" أكثر لاعب وسط مدافع صناعة للأهداف

يعتبر سعيدو سيمبوري، لاعب الاتحاد السكندري، هو أكثر لاعبى الوسط المدافعين في الدوري العام صناعة للأهداف، بعدما شارك مع زعيم الثغر فى 16 مباراة، سجل هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى بالتساوى مع صلاح ريكو ومحمود حمادة.