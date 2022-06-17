شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقترب من قيادة هجوم فيوتشر لأول مرة بعد غياب 206 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، من العودة إلى قائمة فريقه لأول مرة بعد غياب 206 أيام، بسب الإصابة التى تعرض لها فى شظية القدم، ومن المقرر أن يعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر قائمة فريقه لمواجهة إنبي غداً فى الجولة 22 من الدوري العام، والتي ستشهد بنسبة كبيرة عودة مروان محسن.

واطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بشكل كامل، على عودة مروان محسن مهاجم الفريق، بعد تعافيه من إصابة الكسر فى شظية القدم، والتى تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع فريقه أمام إنبي فى 23 نوفمبر الماضي.

وشارك مروان محسن فى ودية فيوتشر والاتحاد السكندري وسجل هدفاً فى فوز فريقه بثنائية مقابل هدف، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري العام بعد انتهاء التوقف الدولي.

وكان مروان محسن قد خضع بعد إصابته لعملية جراحية فى أحد المستشفيات بالقاهرة، قبل أن يسافر إلى إسبانيا لاستكمال رحلة العلاج التأهيلي، ثم عاد من جديد إلى القاهرة لاستكمال التأهيل، قبل أن يبدأ بالمشاركة في المباريات الودية، حيث شارك فى البداية فى ودية فيوتشر أمام تليفونات بني سويف، والتى فاز خلالها فيوتشر بنتيجة 4/1، قبل أن يشارك فى مباراة الاتحاد السكندرى الودية ليصبح جاهز للظهور فى أول مباراة رسمية منذ فترة طويلة أمام إنبي يوم 18 يونيو الجارى.

وبلغ إجمالي مشاركات مروان محسن مع فيوتشر 5 مباريات، سجل هدفين وصنع آخر فى معدل دقائق لعب وصل إلى 405 دقيقة.