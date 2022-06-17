شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو فى صورة مع محمد صلاح خلال إجازته بمصر وتزامنا مع عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد "مارسيلو"، لاعب بيراميدز الحالي والأهلى السابق، عن صورة جمعته بالنجم محمد صلاح، المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال قضاء إجازته السنوية فى مصر وعلى هامش الاحتفال بعيد ميلاد الملك المصري، ونشر مارسيلو صورته مع صلاح عبر حسابه على إنستجرام، بعد تناولهما الطعام فى أحد المطاعم، ولم يعلق عليها سوى بإيموشن "قلب".



حسين السيد

وسبق واحتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برحلة إنجازات النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال مسيرته الكروية من نجريج قريته الصغيرة بمركز بسيون فى محافظة الغربية وصولا إلى العالمية، وذلك بعد إطلاق فيلم وثائقى بمناسبة عيد ميلاد الفرعون الذى أتم عامه الـ30 الأربعاء الماضي.

وجاء الفيلم تحت عنوان "مو.. رمز عالمي"، ورصد رحلة محمد صلاح الأسطورية مع الساحرة المستديرة، وأهم مراحل الفرعون وأهدافه مع الأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى لقطات من قرية نجريج ومقابلات مع عدد من جماهير ليفربول وبعض النجوم للحديث عنه، ومنهم مغني الراب مروان بابلو، الكاتب مارك مانسون، لاعبة التايكوندو المصرية هدايا الملاك وغيرهم.

وخاض محمد صلاح رحلة مليئة بالإنجازات خلال مسيرته من نجريج إلى إنجلترا، ونجح خلال رحلته فى تحقيق أرقام قياسية داخل الملاعب الأوروبية عبر اللعب للعديد من الأندية، بدءًا من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف ليفربول، حتى أصبح أيقونة للآخرين الحالمين بجموح مثل جموحه، ومطمعاً للمغامرين وصائدى الأخبار فى ملعب وسائل الإعلام المختلفة.