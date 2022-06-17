شكرا لقرائتكم خبر عن "حبك يا أهلى ده حتة مني".. أكرم توفيق يدعم زملاءه قبل مباراة القمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأكرم توفيق ظهير أيمن النادي الأهلي خلال استماعه لأحد الأغاني التحفيزية للقلعة الحمراء، وذلك قبل 48 ساعة من اللقاء المرتقب للفريق الأحمر مع نادى الزمالك، فى مباراة القمة 124 والتى تجمع الفريقين فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد السلام بمنافسات الجولة 20 من عمرمسابقة الدوري العام.

ويغيب أكرم توفيق عن مباراة القمة بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي فى قطر للتعافي من إصابة القطع فى الرباط الصليبي التى تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالكاميرون فى شهر يناير الماضي.

ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه الدوليين في مباراة القمة، وعلى رأسهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وعلى معلول، فيما يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى بسبب الإصابة.

فيما، يخضع المالي أليو ديانج لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، الجمعة، لتحديد موقفه من المشاركة فى المران الجماعي من عدمه.

وعانى ديانج من إصابة عضلية حرمته من تدريبات الفريق الأخيرة، وسيُحدد الفحص الطبي موقف اللاعب من المشاركة فى التدريبات الجماعية التي يخوضها المارد الأحمر استعداداً لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء بعد غد، الأحد، في الدوري الممتاز باستاد الأهلي والسلام.