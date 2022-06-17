مواعيد مباريات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصرى الممتاز

القاهرة - سامية سيد - تعود منافسات بطولة الدورى المصرى من جديد اليوم الجمعة، بـ3 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بين سيراميكا وفاركو، والإسماعيلى مع المقاولون العرب، وأخيرا طلائع الجيش مع سموحة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي خاضها فيها المنتخب 3 مباريات أمام غينيا وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا وكوريا الجنوبية الودية.

مواعيد مباريات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصرى الجمعة

الإسماعيلى & المقاولون العرب..7 مساءً

سيراميكا & فاركو..7 مساءً

طلائع الجيش & سموحة..9.30 مساءً

المصرى & الجونة ..7 مساءً

انبى & فيوتشر..7 مساءً

الاتحاد & المقاصة ..9.30 مساءً

ايسترن كومبانى & بيراميدز.. 7 مساءً

البنك الأهلى & الزمالك..7 مساءً

الأهلى & غزل المحلة ..9.30 مساءً

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.