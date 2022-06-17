شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس: دروجبا يكشف ندمه على عدم تنفيذ نصيحة جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أحمد حسن دروجبا، مهاجم الأهلي الأسبق، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، موضحاً أنه طلب الرحيل فى نهاية موسم 2008 / 2009 عندما شعر أنه لم يعد له مكان، وتحدث مع حسام البدري وعدلي القيعي وأقنعهما بأنه يرغب فى الرحيل لصعوبة حصوله على فرصة فى الأهلي.

وقال دروجبا، فى تصريحات إعلامية سابقة، "حظي كان سيئا للغاية، ففى الوقت الذى رحلت فيه رحل البرتغالي مانويل جوزيه لتدريب اتحاد جدة، وتم بيع فلافيو للشباب السعودى وقتها، وكانت فرصتي كبيرة وندمت على توقيت الرحيل عن الأهلي، لأن فرصتي فى المشاركة كانت أكبر".

وأضاف دروجبا، "كما أن جوزيه نصحني بعدم استعجال الرجيل وقال لى "ما تستعجلش أنت هتبقى مستقبل النادى والبطولات كتير"، ولكنني لم آخذ بالنصيحة وخشيت ألا أشارك لأننى كنت أنافس على هداف الدوري فى المحلة وشاركت فى 12 مباراة دولية مع المنتخب وحصلت معه علي البطولة العربية عام 2007".