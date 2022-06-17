شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع خطة لتطوير مستوى كريم العراقي للعودة إلى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتطوير مستوى كريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة، وبدأ ذلك من مباراة المنصورة الأخيرة في كأس مصر، والتي صنع خلالها كريم العراقي هدف الفوز لفريقه بعدما مرر كرة مميزة لأحمد الشيخ ليحرز الهدف الثاني للمصري ليتأهل الفريق لدور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وكان حسام حسن قد وجه تعليمات حاصة لكريم العراقي خلال مباراة المنصورة، قبل أن يعود اللاعب إلى اللقاء ويصنع بعدها مباشرة هدف الفوز لفريقه.

وحفز حسام حسن، كريم العراقي، لاستعادة مستواه السابق من أجل العودة من جديد إلى الحسابات الفنية للمنتخب الوطني، بعدما كان أحد العناصر الأساسية في المنتخب الأولمبي وتنافس على ضمه الأهلي والزمالك.

و يختتم اليوم الجمعة، النادي المصري بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الجونة، في الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وعقد حسام حسن عدة جلسات تحفيزية مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة تصحيح المسار في الدوري واستعادة طريق الانتصارات الغائبة منذ أبريل الماضي عن القلعة الخضراء.

وشدد حسام حسن على أهمية حصد نقاط مباراة الجومة لانتشال الفريق من وضعه الصعب في مؤخرة جدول الدوري من أجل العودة إلى المكان الطبيعي للمصري ومصالحة الجماهير.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت تعديل موعد مباراة المصري والجونة بالجولة الثانية والعشرين من الدوري لتقام في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الرابعة والنصف عصر اليوم ذاته.