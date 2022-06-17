الامارات | تفاصيل "مستفزة" من تدريبات ريال مدريد ونهائي الأبطال.. "تعال يا صلاح"

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل "مستفزة" من تدريبات ريال مدريد ونهائي الأبطال.. "تعال يا صلاح" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف البرازيلي رودريغو جوس لاعب ريال مدريد عن تفاصيل جديدة مثيرة حول ردود أفعال لاعبي "الملكي" عقب إعلان النجم المصري محمد صلاح برغبته في مواجهة الريال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رودريغو عبر بودكاست "بودباه" إنه عندما يستفزك أحد اللاعبين فأنت تريد الفوز فقط بسببه، موضحاً: "في المران كنا نقول: تعال يا صلاح.. تعال".

وكشف اللاعب البرازيلي عن تفاصيل الحديث العابر الذي وقع بين زميله في الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش ومحمد صلاح عقب نهاية المباراة.

وأوضح: "بعد نهائي دوري الأبطال وحينما كنا ننظم الممر الشرفي لليفربول كان صلاح حزينا".

وتابع: "نظر مودريتش إليه وقال له: شكراً صلاح، حاول مرة أخرى في المرة المقبلة".

وفاز ريال مدريد على ليفربول في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسة باريس في 28 من شهر مايو الماضي بهدف دون رد في نهائي أبطال أوروبا سجله فينيسيوس جونيور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news