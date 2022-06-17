الامارات | نجم غودولفين "هريكين لين" يظهر في ختام "رويال آسكوت"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم غودولفين "هريكين لين" يظهر في ختام "رويال آسكوت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل نجم غودولفين "هريكين لين" عامه الجديد في عالم السباقات، يخوضه تحدي سباق "هاردويك ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2" لمسافة 2400 متر، المقام يوم غدٍ السبت ضمن أشواط اليوم الختامي في مهرجان "رويال آسكوت" البريطاني العريق، الذي استهل الثلاثاء الماضي نسخته 311، في يعد درة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وخاض "هريكين لين" موسماً مميزاً في عمر الثلاثة سنوات بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وحقق العام الماضي ثلاثة انتصارات باهرة في سباقات الفئة الأولى "جروب1" في كل من إيرلندا وفرنسا والمملكة المتحدة، بعد أن انتزع في يونيو 2021 الفوز بلقب "الداربي الإيرلندي"، واتبعه في شهر يوليو بانتصارٍ عاصف في "غران بري دو باريس" الفرنسي، قبل أن يسطر مجدداً الفوز في سباق "سانت ليجر" الذي جرى سبتمبر الماضي على مضمار "دونكاستر" البريطاني.

وعلق مدرب "غودولفين" شارلي آبلبي على جهوزية "هريكين لين"، بقوله في تصريحات صحافية: "سعيد للغاية بالنضوج الذي اكتسبه (هريكين لين) مع بلوغ عامه الرابع، وظل هذا السباق في (رويال آسكوت) هدفنا منذ فترة طويلة، وسيكون هدفه الرئيسي للموسم سباق (الأرك) الفرنسي".

وأضاف: "أجرى تمريناً جيداً حول مضمار (نيوماركت) البريطاني، وأبدى منذ ذلك التمرين تطوراً على مستواه البدني والذهني، ونحن سعداء بحالته في الوقت الراهن".

وأختتم: "نعلم أنه يفضل بعض الليونة في الأرضية، لكن الأرضية كانت سريعة ايضاً عندما فاز في (الداربي الإيرلندي)، وهو الأن أكثر جهوزية من العام الماضي، والفريق متحمس للغاية لرؤيته يخوض أول مشاركة له هذا العام".

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