شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يواصل الغياب عن فيوتشر أمام إنبي غداً فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، غيابه عن صفوف فريقه فى المباراة المقبلة أمام إنبي، والمقرر إقامتها غداً السبت بالجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، ويخضع ناصر ماهر لتدريبات تأهيلية فى الفترة الحالية، للتعافى من إصابة التمزق فى وتر العضلة الضامة التى تعرض لها ناصر خلال مشاركته مع فيوتشر فى الدوري العام، وتسببت فى غيابه عن مباراتي إيسترن كومباني وبيراميدز.

ويختتم فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة إنبي في الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تقام غدا، السبت، على ملعب بتروسبورت، وخاض فيوتشر عدة تجارب ودية خلال فترة التوقف الماضية لتجهيز اللاعبين استعدادا لتلك المباراة.

ووضع علي ماهر برنامجا خاصا لتجهيز اللاعبين الدوليين لمباراة إنبي، وذلك بعد مشاركتهم مع المنتخب في الفترة الماضية، مثل أحمد عاطف وعمر كمال عبد الواحد، بينما يخضع أحمد رفعت لاختبار طبي لحسم الموقف الأخير من مشاركته في المباراة بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مع المنتخب.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبى يوم 18 يونيو، حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.