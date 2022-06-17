شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى اليوم، الجمعة، فى تدريبات فريقه بعد عودته للقاهرة أمس، الخميس، بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده، حيث غاب اللاعب عن مباراتى فريقه أمام المصرى بالسلوم بكأس مصر وإيسترن كومبانى بالدوري بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه الدوليين في مباراة القمة، وعلى رأسهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وعلى معلول، فيما يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى بسبب الإصابة.

وشارك علي معلول فى تحقيق منتخب تونس فوزًا كبيرًا على اليابان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ظهر الثلاثاء الماضى، على ملعب باناسونيك سويتا، ليتوج بكأس كيرين الدولية الودية.

وقدم المنتخب التونسي مباراة كبيرة على الجانب الهجومي أمام اليابان، حيث كان نسور قرطاج الأكثر سيطرة على مجريات الأمور طوال أحداث الـ 90 دقيقة من اللقاء.

تقدم محمد على بن رمضان نجم الترجي والمرشح للإنضمام إلي النادي الاهلي، لمنتخب تونس امام اليابان، من ركلة جزاء مستحقة في الدقيقة 55 من عمر أحداث الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 76، سجل فرجاني ساسي الهدف الثاني للمنتخب التونسي داخل شباك الكمبيوتر الياباني، لتصبح النتيجة 2-0.

وعزز النجم عصام الجبالي تقدم المنتخب التونسي بهدف ثالث أمام المنتخب الياباني، في الدقيقة 90 من عمر احداث الشوط الثاني.

وبعد الفوز الساحق على اليابان، حصد المنتخب التونسي لقب دورة كيرين الدولية الودية المقامة في اليابان.