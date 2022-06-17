شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد موعد تسليم استمارات الحافز الرياضى باتحاد التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، موعد تسلم استمارات الحافز الرياضى من اللاعبين بعد غد، الأحد، بعد أن يقوم كل لاعب باعتمادها من الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يتم منح الحافز الرياضى للاعبين الحاصلين على بطولة الجمهورية تحت وفوق 17 سنة، والتى أقيمت يونيو الجارى.

يذكر أن التايكوندو شارك فى بطولتى الجائزة الكبرى بروما وكوريا الجنوبية وحقق سيف عيسى فضية بطولة روما. بعدما خاض المباراة النهائية للبطولة أمام بطل منتخب إيطاليا في النهائي.

وفاز سيف عيسى على شكران سالايف بطل أوزبكستان بنتيجة 2-1 وتأهل إلى المباراة النهائية في وزن 80 كجم لبطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بروما.

كان محمد مصطفى رئيس الاتحاد فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة ، خلال الجمعية العمومية العادية التى أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط.